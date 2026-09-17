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jueves, 17 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Este lunes el FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno - reservas, superávit y los puntos bajo examen

 

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen

El lunes aterrizan en Buenos Aires los equipos técnicos del organismo internacional para comenzar la tercera revisión del acuerdo. El ministro de Economía no estará presente durante toda la estadía porque acompañará al presidente a Nueva York






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