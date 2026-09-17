NOTICIAS MISIONES : Este lunes el FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno - reservas, superávit y los puntos bajo examen

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen
El lunes aterrizan en Buenos Aires los equipos técnicos del organismo internacional para comenzar la tercera revisión del acuerdo. El ministro de Economía no estará presente durante toda la estadía porque acompañará al presidente a Nueva York
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