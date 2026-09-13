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domingo, 13 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Una camioneta chocó contra el muro de una vivienda

Una camioneta chocó contra el muro de una vivienda en Posadas

El siniestro ocurrió este sábado por la tarde sobre la avenida Las Heras alrededor de las 19,. La conductora, de 63 años, resultó ilesa y tampoco hubo otras personas lesionadas.

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