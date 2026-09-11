NOTICIAS MISIONES : Mataron de un balazo a un hombre en un predio situado sobre la avenida
Efectivos de la Unidad Regional V trabajan en el lugar junto con integrantes de la Policía Científica, quienes realizan las pericias correspondientes para reunir elementos que permitan esclarecer el hecho.
Alfredo Wielbel fue hallado sin vida este viernes en un predio ubicado sobre avenida República Argentina y Pancho Ramírez. Según las primeras averiguaciones, habría recibido un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso sería su suegro, Ángel S., de 82 años.
La Policía investiga un homicidio ocurrido este viernes en Puerto Iguazú, donde un hombre fue asesinado de un disparo de arma de fuego.
La víctima fue identificada como Alfredo Wielbel, quien se encontraba en un predio situado sobre la avenida República Argentina y Pancho Ramírez. De acuerdo con los primeros datos, habría recibido un impacto de arma de fuego que le provocó la muerte.
En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores señalaron como principal sospechoso a Ángel S., de 82 años, suegro de la víctima. Por el momento, se busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.
Efectivos de la Unidad Regional V trabajan en el lugar junto con integrantes de la Policía Científica, quienes realizan las pericias correspondientes para reunir elementos que permitan esclarecer el hecho.
La investigación continúa y se aguardan nuevas precisiones sobre el caso.
Alfredo Wielbel fue hallado sin vida este viernes en un predio ubicado sobre avenida República Argentina y Pancho Ramírez. Según las primeras averiguaciones, habría recibido un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso sería su suegro, Ángel S., de 82 años.
La Policía investiga un homicidio ocurrido este viernes en Puerto Iguazú, donde un hombre fue asesinado de un disparo de arma de fuego.
La víctima fue identificada como Alfredo Wielbel, quien se encontraba en un predio situado sobre la avenida República Argentina y Pancho Ramírez. De acuerdo con los primeros datos, habría recibido un impacto de arma de fuego que le provocó la muerte.
En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores señalaron como principal sospechoso a Ángel S., de 82 años, suegro de la víctima. Por el momento, se busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.
Efectivos de la Unidad Regional V trabajan en el lugar junto con integrantes de la Policía Científica, quienes realizan las pericias correspondientes para reunir elementos que permitan esclarecer el hecho.
La investigación continúa y se aguardan nuevas precisiones sobre el caso.
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