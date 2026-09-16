NOTICIAS MISIONES : USD 3.500 millones para tres submarinos y dos fragatas: el Presupuesto 2027 autoriza la mayor inversión naval en décadas
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa, un 24,4% más que en 2026. Por separado, la planilla anexa al Artículo 42 autoriza operaciones de crédito público por USD 2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales y USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión
Tipo 209NG. Créditos: TKMS
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027, ingresado al Congreso, asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa. Representa un incremento del 24,4% respecto de 2026, por debajo del 25,2% que crece el gasto total del Estado; con la inflación del 18,0% que proyecta el propio texto, el crecimiento real se ubica en torno al 5,4%.
Pero el dato de mayor alcance no está en el crédito presupuestario.
Las autorizaciones de deuda
La planilla anexa al Artículo 42, que habilita al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público, contiene apenas tres ítems. Dos de ellos corresponden a la Armada Argentina:USD 2.300.000.000 — Adquisición de TRES (3) submarinos convencionales, Base Naval Mar del Plata
USD 1.200.000.000 — Incorporación de DOS (2) fragatas multimisión, Base Naval Puerto Belgrano
Ambos figuran bajo la modalidad de préstamo, con un plazo mínimo de amortización de tres años. El tercer y único ítem restante de toda la planilla es el Parque Fotovoltaico Cauchari, en Jujuy, por USD 250 millones.
Para dimensionar la magnitud: al tipo de cambio que el propio proyecto proyecta para diciembre de 2027 —$1.847,6 por dólar—, los USD 3.500 millones equivalen a unos $6,47 billones. Es más que el crédito total asignado a la Jurisdicción 45, que asciende a $5,23 billones.
Corresponde una precisión que define el alcance real del anuncio: el Artículo 42 autoriza a tomar deuda, no asigna crédito presupuestario. Es una habilitación legal para negociar financiamiento, no una partida ejecutable durante el ejercicio.
FUENTE Y CREDITO NOTA ZONA MILITAR
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