NOTICIAS MISIONES : El empleo privado formal cayó por decimotercer mes consecutivo en Misiones

En junio el empleo registrado en el sector privado a nivel nacional presentó una caída del 0,1%, equivalente a la pérdida de unos 6.261 empleos en todo el país respecto al mes anterior, mientras que en la comparación interanual el resultado también fue negativo en -1,9% y unos 121.00 empleos menos respecto a junio de 2025.





Misiones nuevamente presentó retrocesos: según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en base SIPA, en el sexto mes del año la provincia registró unos 96.330 trabajadores en el sector privado formal, presentando una baja del 0,2% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de 161 empleos durante el mes, el decimotercero consecutivo a la baja.

A la vez, en la comparación interanual Misiones también continúa exhibiendo resultados negativos: contra junio de 2025, Misiones muestra un retroceso del 5,7% (-6.089 empleos), la segunda más fuerte del país solo por encima de Tierra del Fuego.

Desde que asumió Javier Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.540 empleos (-11,5% vs. noviembre de 2023); en este caso, la provincia presenta la quinta caída más fuerte del país y la segunda mayor del NEA (solo mejor que Formosa).

¿Qué pasó en el país?

Como se indicó previamente, a nivel nacional el empleo privado formal cayó 0,1% en junio y se perdieron 6.261 empleos asalariados privados en todo el país. Por sectores, los mejores desempeños estuvieron en la Pesca (+2,4%), Minas y canteras (+0,2%) y Servicios inmobiliarios y empresariales (+0,2%) entre otros; por el contrario, los peores desempeños relativos se vieron en Otros servicios n.c.p (-0,5%), Intermediación Financiera (-0,4%) y Hoteles y Restaurantes (-0,3%).

Entre los desempeños provinciales de junio, nueve distritos presentaron subas mensuales del empleo privado formal, liderados por Neuquén, Santa Cruz y Catamarca (+0,5% en todos los casos); en uno se mantuvo estable (Río Negro) y en catorce subnacionales se registraron caídas, con Santiago del Estero (-1,0%), La Rioja (-1,0%) y Tierra del Fuego (- 1,3%) exhibiendo las más fuertes.

A nivel acumulado de la era Milei (junio 2026 vs. noviembre de 2023, desestacionalizado) son 246.312 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,9%) y entre las provincias, solo Neuquén (+8,7%) y Río Negro (+3,3%) presentan mejoras.