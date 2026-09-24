NOTICIAS MISIONES : LA CRISIS ECONOMICA EN POSADAS SE PROFUNDIZA

La crisis nacional golpea al comercio de Posadas, que sigue sumando cierres



Esta vez una importante zapatería cerró el local , por la caída de venta y bajo consumo. Se suma a numerosos locales con persianas bajas en la ciudad. Otros cien empleados, reclaman lo adeudado.



Posadas volvió a registrar en esta jornada del miércoles 23, el cierre de un nuevo local comercial. La sangría en el sector producto de la crisis nacional, no se detiene y el principal factor es la limitada venta, como ocurrió en esta oportunidad con la tradicional zapatería Batistella. El comercio cerró sus puertas y se suma a una cada vez más a locales comerciales y empleados que bajan la persiana ante un presente castigado por un modelo económico nacional que no da tregua.



Ayer se observaba cómo se producía el desmantelamiento del local y con ello, un nuevo local vacío en Posadas dejando a cuatro trabajadores sin empleo en una decisión que, según explicó el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Agustín Gómez, estuvo vinculada principalmente con la caída de las ventas y las dificultades para sostener los costos de funcionamiento.

Desde el Centro de Empleados de Comercio señalaron que el escenario afecta a distintos establecimientos y remarcaron la necesidad de medidas que permitan mejorar la competitividad de los negocios locales.





Causales





Gómez, señaló que la caída de las ventas, el aumento de los alquileres y las asimetrías con los países limítrofes complican la actividad.

Señaló que la empresa había comunicado inicialmente que el cierre se produciría el 30 de septiembre, aunque finalmente el proceso se adelantó.



Según explicó, el propietario se reunió con los empleados a comienzos de agosto para comunicarles la situación. Batistella, una cadena originaria de la provincia de Córdoba que cuenta con alrededor de 30 sucursales en el país, decidió cerrar sus locales de Posadas y Mendoza ante las dificultades para sostener la actividad.

Entre los factores mencionados por el dirigente gremial aparecen la caída de las ventas y el incremento de los alquileres, y sostuvo que “al quitarse la ley de alquileres hizo que los alquileres suban mucho también”, situación que, según indicó, dificultó que los comercios pudieran continuar en el tiempo.





Menos ventas y mayor presión

Para Gómez, el cierre de Batistella se suma a una serie de establecimientos tradicionales de Posadas que dejaron de funcionar durante los últimos años, como parte de un proceso que, según describió, se profundizó desde aproximadamente 2024. El dirigente vinculó esta situación con el deterioro de la capacidad de consumo de las familias. La pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos que reducen el margen destinado al consumo y terminan repercutiendo directamente sobre los comercios.



A ese escenario se agregan, según Gómez, las asimetrías comerciales con los países limítrofes, un problema particularmente sensible para Misiones. “Acá en Posadas o en Iguazú, si el tipo de cambio es favorable para los países limítrofes, hacen que las ventas directamente se vayan al otro lado”, planteó.





“Es muy fácil pasar el puente, ir y gastar”, señaló, al referirse al traslado de consumidores hacia los países vecinos. “Por eso hay un reclamo y hay un pedido hace mucho tiempo de la Cámara de Comercio, del sector, de que haya algunas medidas para que el comercio local pueda ser competitivo con los países limítrofes”, explicó.



Otros cien desempleados

El dirigente gremial también se refirió a la situación de los trabajadores de Musimundo, luego de que la Justicia de Chaco dispusiera la quiebra de la empresa. Explicó que el sindicato comenzó a preparar los legajos individuales de los trabajadores despedidos, con el objetivo de acreditar las deudas que la empresa mantiene con cada empleado.





La documentación incluye los salarios adeudados, entre ellos el correspondiente a agosto, además de la indemnización y otros elementos necesarios para determinar la liquidación final. También deben incorporarse el último recibo de sueldo, la carta de despido y la documentación correspondiente a cada trabajador.



El sindicato mantiene contacto con el síndico designado en el proceso de quiebra, quien, según Gómez, tiene previsto trasladarse a Misiones. La intención es organizar una reunión para que los trabajadores puedan entregar la documentación y avanzar en el reconocimiento de las acreencias laborales.

Mientras esperan ese proceso, los trabajadores perciben el fondo de desempleo y cuentan además con el Seguro de La Estrella, un seguro de retiro vinculado al Sindicato de Empleados de Comercio.





La situación de Musimundo alcanzó a unos 110 trabajadores en Misiones, distribuidos en distintas localidades donde funcionaban sucursales de la empresa. La cadena tenía presencia en Posadas, Puerto Iguazú, Leandro N. Alem, Apóstoles, Puerto Rico, Oberá y San Vicente, entre otras localidades, por lo que el cierre tuvo impacto en distintos puntos de la provincia.





El caso se suma así al escenario de preocupación que atraviesa el sector comercial, donde los cierres de establecimientos tienen una consecuencia directa sobre los puestos de trabajo.





En ese contexto, el cierre de Batistella en Posadas, constituye un nuevo episodio dentro de un proceso que el Centro de Empleados de Comercio vincula con la contracción del consumo, el aumento de los costos y las dificultades de competitividad que enfrenta el comercio misionero a raíz de la crisis económica generalizada.