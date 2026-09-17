NOTICIAS MISIONES : Desbarataron un aguantadero en Posadas - Detuvieron a seis personas con armas, motos robadas y cocaína
La Policía de Misiones desbarató este jueves un aguantadero delictivo en la Chacra 138 de Posadas, donde detuvo a seis hombres y secuestraron armas de fuego, estupefacientes, vehículos y autopartes de dudosa procedencia. La intervención fue el resultado de intensas tareas de inteligencia vinculadas con distintos hechos cometidos bajo la modalidad de robos calificados.
El operativo se concretó alrededor de las 7:30 en un inmueble donde los efectivos ingresaron con la autorización del propietario. En el lugar fueron arrestados Félix G., Gonzalo B., Lautaro M., Matías D.S., Maximiliano A. y Elías V. El despliegue estuvo a cargo de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I, junto con la Brigada de Investigaciones, la Dirección Investigaciones Complejas, el Comando Oeste y la Dirección Drogas Peligrosas.
Durante la requisa, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego, seis teléfonos celulares y $206.700 en efectivo. Además, incautaron tres motocicletas —una de ellas con pedido de secuestro por robo en la Comisaría Segunda— y diversas autopartes que están bajo peritaje.
En cuanto a los estupefacientes, el personal especializado contabilizó 451 gramos de clorhidrato de cocaína y 15,58 gramos de cannabis sativa, cargamentos cuyo aforo total superó los $10,2 millones. Luego de las actuaciones en el lugar, los seis implicados quedaron alojados en la Comisaría Séptima a disposición de los juzgados intervinientes.
El operativo se concretó alrededor de las 7:30 en un inmueble donde los efectivos ingresaron con la autorización del propietario. En el lugar fueron arrestados Félix G., Gonzalo B., Lautaro M., Matías D.S., Maximiliano A. y Elías V. El despliegue estuvo a cargo de la Comisaría Sexta de la Unidad Regional I, junto con la Brigada de Investigaciones, la Dirección Investigaciones Complejas, el Comando Oeste y la Dirección Drogas Peligrosas.
Durante la requisa, los investigadores secuestraron cinco armas de fuego, seis teléfonos celulares y $206.700 en efectivo. Además, incautaron tres motocicletas —una de ellas con pedido de secuestro por robo en la Comisaría Segunda— y diversas autopartes que están bajo peritaje.
En cuanto a los estupefacientes, el personal especializado contabilizó 451 gramos de clorhidrato de cocaína y 15,58 gramos de cannabis sativa, cargamentos cuyo aforo total superó los $10,2 millones. Luego de las actuaciones en el lugar, los seis implicados quedaron alojados en la Comisaría Séptima a disposición de los juzgados intervinientes.
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