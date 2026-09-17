NOTICIAS MISIONES : Desbarataron un aguantadero en Posadas - Detuvieron a seis personas con armas, motos robadas y cocaína

La Policía de Misiones desbarató este jueves un aguantadero delictivo en la Chacra 138 de Posadas, donde detuvo a seis hombres y secuestraron armas de fuego, estupefacientes, vehículos y autopartes de dudosa procedencia. La intervención fue el resultado de intensas tareas de inteligencia vinculadas con distintos hechos cometidos bajo la modalidad de robos calificados.



