NOTICIAS MISIONES : Arsat y Metrotel son protagonistas del acuerdo Andes-Atlántico entre Argentina y EE. UU
Arsat y Metrotel son protagonistas del acuerdo Andes-Atlántico entre Argentina y EE. UU
-Estados Unidos y Argentina lanzaron el corredor Andes-Atlántico, como iniciativa conjunta para “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta el noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos atlánticos y los mercados occidentales mediante infraestructuras modernas”. Se prevé una cooperación financiera del orden de los 7,000 millones de dólares.
El acuerdo, firmado en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevé tres frentes en materia de infraestructura digital:Modernización de la fibra de Arsat: Argentina lanzará próximamente una concesión para ampliar y modernizar la red de fibra óptica de Arsat. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará un préstamo de 49 millones de dólares para la primera fase de la iniciativa.
Metrotel, propiedad al 100% de fondos de inversión de Estados Unidos, está en fase de adquisición de 6 millones de usuarios en Argentina. El acuerdo contempla que esta transacción permitirá garantizar la conectividad fiable.
Argentina prepara inversiones en cables submarinos, redes de fibra, conectividad, Centros de Datos e Inteligencia Artificial, además de sistemas de alerta temprana e infraestructura de telecomunicaciones compartida.
Se propone, al mismo tiempo, apoyar el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de las plataformas y equipos de inspección aduanera, en sintonía con lo propuesto en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca firmado entre ambos países.
En ese documento, Argentina se compromete a usar tecnologías que no comprometan la seguridad ni la propiedad intelectual de la infraestructura TIC. Esto aplicará para 5G, 6G, satélites y cables submarinos.
La alianza también prevé cooperación en infraestructura energética, como el interés local en inversiones destinadas a áreas críticas como petróleo y gas; transporte, incluyendo la identificación de proyectos de infraestructura prioritarios para la expansión de ferrocarriles; minerales, como la identificación de oportunidades para el procesamiento de minerales críticos y la generación de compromisos para asegurar las cadenas de suministro en el área.
“Argentina y Estados Unidos continuarán consolidando su sólida relación a través del incremento de la inversión estadounidense, así como de una estrecha cooperación en seguridad y convergencia de valores”, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
La alianza fue firmada entre el titular de esa cartera, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
Discurso de Javier Milei sobre IA
El presidente de Argentina, Javier Milei, disertó sobre gestión, apertura diplomática e Inteligencia Artificial en la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York.
“Estamos en las puertas de una nueva revolución tecnológica que cambiará tanto nuestra economía como nuestros gobiernos. Estoy hablando de la Inteligencia Artificial y, por eso mismo, tampoco podemos pasar por alto la discusión del momento en torno a este tema”, inició en referencia al debate abierto en los últimos días sobre la decisión de frenar o acelerar el desarrollo de la tecnología considerando los posibles riesgos asociados.
“Como siempre sucede, a medida que la humanidad se acerca a un punto de inflexión tecnológico, a un salto cualitativo de su desarrollo, empiezan a surgir miedos. Miedos que son explotados por partes interesadas”.
“Son precisamente los Estados los que, previendo la magnitud del cambio que se avecina, están tomando medidas para asegurarse su dominio sobre las poblaciones en un mundo radicalmente diferente. Entonces promueven temor entre la población respecto a la amenaza de la IA, ofreciendo a cambio paz y seguridad en forma de regulación”, siguió el mandatario.
“En Argentina, no le vamos a poner un cepo a la Inteligencia Artificial. Vamos a encarar la incertidumbre del mañana de la misma manera que encaramos la salida del cepo cambiario, dejando que la gente y las empresas decidan libremente”, concluyó Milei, quien desde su llegada al cargo promueve la idea de convertir a Argentina en el cuarto polo de Inteligencia Artificial del mundo. Incluso, presentó recientemente un proyecto para corporaciones no humanas, que fue fuertemente debatido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario