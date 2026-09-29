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martes, 29 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Fueron sorprendidos dentro de una estancia Dos presuntos cuatreros armados

〯 En la madrugada de este martes dos hombres de 44 y 41 años fueron detenidos durante la madrugada de este martes dentro del predio de la estancia Las Mercedes, en jurisdicción de 9 de Julio. 

Se movilizaban en una camioneta y tenían una pistola calibre 22 sin documentación, un cuchillo tipo puñal y una bolsa de arpillera. La Policía investiga qué hacían en el establecimiento rural.

foto gentileza

El procedimiento se concretó cerca de las 2 horas de este martes y estuvo a cargo de policías de la División Defensa Rural de 9 de Julio, dependiente de la Unidad Regional III, quienes durante una recorrida detectaron a los dos sospechosos dentro del establecimiento.

Al identificarlos y verificar los elementos que llevaban, los policías incautaron una pistola calibre 22 sin documentación, un cuchillo tipo puñal y una bolsa de arpillera. Además, secuestraron la camioneta Ford Ranger en la que se movilizaban.

Ambos fueron detenidos preventivamente y trasladados junto con los elementos incautados a la Comisaría 1.ª, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Ahora, la investigación busca determinar qué hacían dentro de la propiedad durante la madrugada y si los elementos que llevaban estaban destinados a cometer algún ilícito en la zona rural.
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