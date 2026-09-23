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miércoles, 23 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Colisionaron dos vehículos en la Ruta 14

Ambos conductores terminaron hospitalizados

La colisión se registró cerca de las 8 , Una Volkswagen Amarok y un Chevrolet Corsa colisionaron este miércoles por la mañana en Aristóbulo del Valle. Ambos conductores fueron trasladados al hospital local.

FOTO GENTILEZA- CREDITOS A QUIEN CORRESPONDA

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