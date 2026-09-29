NOTICIAS MISIONES : Despistó con su auto sobre la ruta nacional 14 en San Pedro



El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, donde un Renault despistó y terminó fuera de la calzada. La conductora, de 38 años, resultó ilesa y no se registraron personas lesionadas.

FOTO GENTILEZA CREDITO A QUIEN CORRESPONDA

El hecho se registró este martes sobre el kilómetro 1047, en el acceso al Camping Municipal de San Pedro. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera constataron que un Renault, conducido por Gabriela B., de 38 años, había despistado. Por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y terminó fuera de la calzada.