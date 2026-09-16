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miércoles, 16 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Un auto cayó al río Uruguay desde la balsa que une Alba Posse con Porto Mauá

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➤ Un automóvil con patente brasileña terminó este miércoles por la mañana en las aguas del río Uruguay mientras era trasladado en la balsa que realiza el cruce internacional entre Alba Posse y Porto Mauá, en el estado de Rio Grande do Sul.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo formaba parte de la carga transportada por la embarcación cuando, por circunstancias que todavía no fueron establecidas, cayó al agua durante el trayecto. El automóvil no tenía ocupantes al momento del incidente, por lo que no se registraron personas heridas.

Tras el episodio, intervino la Prefectura Naval Argentina, que inició las actuaciones para determinar qué ocurrió y cómo se produjo la caída del rodado desde la balsa.



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