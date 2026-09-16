NOTICIAS MISIONES : Dos hombres salieron despedidos de un auto tras chocar contra un guardarraíl en Oberá
Dos hombres de 25 y 30 años permanecen internados con lesiones de consideración luego de protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este miércoles en Oberá. Por causas que son investigadas, el automóvil en el que circulaban perdió el control e impactó contra un guardarraíl.
El hecho ocurrió cerca de las 00:30, en la intersección de la avenida Los Inmigrantes y calle Juan Areco, donde un Ford Focus circulaba por la autovía en sentido San Martín-Oberá cuando, por circunstancias que se tratan de establecer, salió de su trayectoria y colisionó contra el guardarraíl ubicado sobre la mano contraria.
A raíz del fuerte impacto, Enzo A. (25) y Kevin Emanuel O. (30) salieron despedidos del interior del vehículo y resultaron lesionados.
Ambos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital SAMIC de Oberá, donde permanecen internados con lesiones de consideración y bajo evaluación médica.
Efectivos de la Comisaría 3.ª, dependiente de la Unidad Regional II, intervinieron en el hecho y se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.
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