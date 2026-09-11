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viernes, 11 de septiembre de 2026

NOTICIAS : Tras el fuerte temporal, Energía de Misiones despliega un intenso operativo para restablecer el servicio eléctrico en la zona norte de Misiones

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Por el fuerte temporal, Energía de Misiones despliega un intenso operativo para restablecer el servicio eléctrico en la zona norte

Ante los fuertes vientos y lluvias que impactaron sobre el territorio provincial, la empresa estatal mantiene activos a sus equipos técnicos en coordinación con los organismos provinciales convocados por el gobernador Hugo Passalacqua. Se priorizan los trabajos en líneas de media tensión e infraestructura troncal afectadas por la caída de árboles.

foto gentileza - creditos a quien corresponda

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