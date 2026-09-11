NOTICIAS : Tras el fuerte temporal, Energía de Misiones despliega un intenso operativo para restablecer el servicio eléctrico en la zona norte de Misiones

Por el fuerte temporal, Energía de Misiones despliega un intenso operativo para restablecer el servicio eléctrico en la zona norte
Ante los fuertes vientos y lluvias que impactaron sobre el territorio provincial, la empresa estatal mantiene activos a sus equipos técnicos en coordinación con los organismos provinciales convocados por el gobernador Hugo Passalacqua. Se priorizan los trabajos en líneas de media tensión e infraestructura troncal afectadas por la caída de árboles.
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