NOTICIAS MISIONES : Detuvieron a chofer de Uber y Didi en Posadas tras alerta internacional por tráfico de MASI

Un hombre de 31 años fue detenido en el barrio San Marcos de Posadas durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). El operativo fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, con colaboración de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.



