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martes, 15 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Detuvieron a chofer de Uber y Didi en Posadas tras alerta internacional por tráfico de MASI

Un hombre de 31 años fue detenido en el barrio San Marcos de Posadas durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). El operativo fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) del Ministerio Público, con colaboración de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.



La medida fue requerida por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos y ordenada por el Juzgado de Instrucción 6 de Posadas. El sospechoso, que se desempeña como chofer de auto en las plataformas Uber y Didi, había sido individualizado a partir de las tareas investigativas desarrolladas en la causa.

Durante el registro del inmueble, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y una computadora. En el lugar, técnicos de la SAIC realizaron constataciones mediante herramientas forenses y detectaron en los dispositivos examinados archivos compatibles con Material de Abuso Sexual Infantil, que involucrarían a menores de 13 años.

La investigación se inició a partir de distintos reportes CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), recibidos por la Fiscalía especializada en Ciberdelitos.

Del análisis de esas alertas surgieron diferentes elementos considerados de interés para la pesquisa, entre ellos cuentas de correo electrónico, líneas telefónicas e identificadores técnicos de dispositivos asociados a la actividad reportada. Esos datos permitieron avanzar en la identificación del sospechoso y orientar las medidas posteriores.
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