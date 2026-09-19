NOTICIAS MISIONES : Un camionero habría quedado sin frenos
El conductor, de 42 años, manifestó que el Iveco que conducía se habría quedado sin frenos, por lo que perdió el control y terminó fuera de la calzada. Fue trasladado al hospital local con escoriaciones en una pierna.
Un camionero de 42 años resultó con lesiones leves este sábado por la mañana tras despistar sobre la Ruta Nacional 101, en jurisdicción de Comandante Andresito.
El siniestro ocurrió alrededor de las 9 horas, a unos 400 metros del pasafauna, cuando un camión Iveco circulaba en sentido Piñalito Norte–Andresito.
Según manifestó el conductor, Alejandro R. (42), el vehículo se habría quedado sin frenos, circunstancia por la cual perdió el control y terminó impactando contra la banquina.
Bomberos Voluntarios lo trasladaron hasta el hospital local para recibir atención médica, donde inicialmente se constataron escoriaciones en la pierna izquierda.
Efectivos de la Comisaría de Comandante Andresito, dependiente de la Unidad Regional V, trabajaron en el lugar y realizaron tareas de prevención para mantener el normal flujo vehicular sobre la ruta.
Un camionero de 42 años resultó con lesiones leves este sábado por la mañana tras despistar sobre la Ruta Nacional 101, en jurisdicción de Comandante Andresito.
El siniestro ocurrió alrededor de las 9 horas, a unos 400 metros del pasafauna, cuando un camión Iveco circulaba en sentido Piñalito Norte–Andresito.
Según manifestó el conductor, Alejandro R. (42), el vehículo se habría quedado sin frenos, circunstancia por la cual perdió el control y terminó impactando contra la banquina.
Bomberos Voluntarios lo trasladaron hasta el hospital local para recibir atención médica, donde inicialmente se constataron escoriaciones en la pierna izquierda.
Efectivos de la Comisaría de Comandante Andresito, dependiente de la Unidad Regional V, trabajaron en el lugar y realizaron tareas de prevención para mantener el normal flujo vehicular sobre la ruta.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario