NOTICIAS MISIONES : Anuncian la fecha de pago a estatales misioneros

Los salarios de los trabajadores activos de la administración pública provincial y de los jubilados, pensionados y retirados estarán disponibles este miércoles.











El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que desde este miércoles 30 de septiembre estará disponible el pago de los haberes para empleados activos y pasivos de la administración pública de Misiones.



Con esta medida, la Provincia cumple el cronograma de pagos en tiempo y forma en un contexto económico complejo a nivel nacional.