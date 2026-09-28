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lunes, 28 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Anuncian la fecha de pago a estatales misioneros

Los salarios de los trabajadores activos de la administración pública provincial y de los jubilados, pensionados y retirados estarán disponibles este miércoles.







El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció que desde este miércoles 30 de septiembre estará disponible el pago de los haberes para empleados activos y pasivos de la administración pública de Misiones.

Con esta medida, la Provincia cumple el cronograma de pagos en tiempo y forma en un contexto económico complejo a nivel nacional.
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