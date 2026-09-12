NOTICIAS MISIONES : El Soberbio activó el Comité de Crisis por la crecida del río Uruguay

El monitoreo oficial confirmó una suba de aproximadamente 30 centímetros por hora, aunque ese ritmo muestra una leve disminución respecto de las últimas horas. Por ese motivo, por el momento se estima que no sería necesario disponer tareas operativas de evacuación. De todos modos, se advirtió que la altura del río podría llegar hasta los 13 metros, el nivel considerado de alerta, por lo que los integrantes del Comité continuarán con recorridas preventivas en las zonas más vulnerables.











