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sábado, 12 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : El Soberbio activó el Comité de Crisis por la crecida del río Uruguay

El monitoreo oficial confirmó una suba de aproximadamente 30 centímetros por hora, aunque ese ritmo muestra una leve disminución respecto de las últimas horas. Por ese motivo, por el momento se estima que no sería necesario disponer tareas operativas de evacuación. De todos modos, se advirtió que la altura del río podría llegar hasta los 13 metros, el nivel considerado de alerta, por lo que los integrantes del Comité continuarán con recorridas preventivas en las zonas más vulnerables.



FOTO GENTILEZA CREDITOS A QUIEN CORRESPONDA


El Soberbio activó el Comité de Crisis por la crecida del río Uruguay


El nivel del agua llegó a 10,20 metros con una suba de 30 centímetros por hora; por el momento no se ordenaron evacuaciones.
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