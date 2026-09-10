NOTICIAS MISIONES : Murió un motociclista tras despistar en el barrio A-4 de Posadas
El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, cuando Saucedo salía en motocicleta de su domicilio y, por circunstancias que se investigan, terminó cayendo sobre la calzada.
Roque Sergio Saucedo (49) falleció anoche tras despistar con su motocicleta sobre la calle 178 “A” del barrio A-4 de Posadas. Según las primeras averiguaciones, habría intentado esquivar a un perro, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Fue asistido y trasladado al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.
Efectivos de la Comisaría 11ª de la Unidad Regional X realizaron las primeras averiguaciones en el lugar y llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer fehacientemente la mecánica y las circunstancias del siniestro.
Roque Sergio Saucedo (49) falleció anoche tras despistar con su motocicleta sobre la calle 178 “A” del barrio A-4 de Posadas. Según las primeras averiguaciones, habría intentado esquivar a un perro, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. Fue asistido y trasladado al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.
Efectivos de la Comisaría 11ª de la Unidad Regional X realizaron las primeras averiguaciones en el lugar y llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer fehacientemente la mecánica y las circunstancias del siniestro.
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