NOTICIAS MISIONES : Un adolescente conducía una Amarok que protagonizó un choque con dos muertos y cinco heridos en San Vicente
Manejaba una de las camionetas involucradas M. R. (14) y falleció posteriormente en el hospital, mientras que Joaquín Joel Lange (18), ocupante del otro vehículo, murió en el lugar. El siniestro dejó además cuatro heridos graves, dos de ellos internados en terapia intensiva, y un quinto con lesiones leves.
Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un grave siniestro vial ocurrido cerca de la medianoche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, M. R. circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo, acompañado por una adolescente de 16 años. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra otra Amarok que aguardaba sobre la calle Democracia para incorporarse a la ruta.
En esta última camioneta viajaban José R. (27), quien conducía el rodado, y Joaquín Joel Lange (18). Como consecuencia del impacto, Lange falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas, mientras que el adolescente de 14 años fue trasladado al hospital, donde posteriormente se confirmó su deceso.
Tras la colisión, también fueron alcanzados tres peatones: Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22). Los dos primeros son integrantes de Gendarmería Nacional, prestan servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente y se encontraban de civil al momento del hecho.
En cuanto a los lesionados, José R. permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. también se encuentra en UTI con un traumatismo abierto de tórax. Por su parte, la adolescente de 16 años sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales; Nicolás G., una fractura expuesta de tibia y peroné derecho; y Nahuel P., un traumatismo leve de cráneo.
La Policía continúa con las pericias y actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica y las circunstancias del siniestro.
Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un grave siniestro vial ocurrido cerca de la medianoche del domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, M. R. circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo, acompañado por una adolescente de 16 años. Por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra otra Amarok que aguardaba sobre la calle Democracia para incorporarse a la ruta.
En esta última camioneta viajaban José R. (27), quien conducía el rodado, y Joaquín Joel Lange (18). Como consecuencia del impacto, Lange falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas, mientras que el adolescente de 14 años fue trasladado al hospital, donde posteriormente se confirmó su deceso.
Tras la colisión, también fueron alcanzados tres peatones: Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22). Los dos primeros son integrantes de Gendarmería Nacional, prestan servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente y se encontraban de civil al momento del hecho.
En cuanto a los lesionados, José R. permanece internado en terapia intensiva con un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. también se encuentra en UTI con un traumatismo abierto de tórax. Por su parte, la adolescente de 16 años sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales; Nicolás G., una fractura expuesta de tibia y peroné derecho; y Nahuel P., un traumatismo leve de cráneo.
La Policía continúa con las pericias y actuaciones correspondientes para determinar con precisión la mecánica y las circunstancias del siniestro.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario