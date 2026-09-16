NOTICIAS MISIONES : Dolor en San Javier - Un niño de 7 años murió tras ser atropellado por una camioneta
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en una propiedad privada de la zona conocida como Paraje Puerto Arenas. El conductor de una Toyota Hilux realizaba una entrega de mercadería y, al retirarse del domicilio, habría arrollado al niño.
Un trágico siniestro vial se registró cerca de las 11:00 de este miércoles en la zona de Paraje Puerto Arenas, en San Javier, sobre un camino terrado que conduce al camping Puerto Arenas.
Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a un comercio de reparto local, conducida por Lucas Daniel D. O. de 24 años, había llegado a una vivienda para entregar mercadería.
Al retirarse del domicilio, y por circunstancias que se investigan, el vehículo habría arrollado a Matías González de 7 años, dentro de la propiedad privada. El niño fue hallado sin signos vitales.
Efectivos de la Comisaría de San Javier acudieron al lugar y resguardaron la escena para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Se dio intervención a las áreas competentes y se realizan las pericias y diligencias necesarias para reconstruir la secuencia del hecho y establecer cómo ocurrió el siniestro.
Un trágico siniestro vial se registró cerca de las 11:00 de este miércoles en la zona de Paraje Puerto Arenas, en San Javier, sobre un camino terrado que conduce al camping Puerto Arenas.
Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a un comercio de reparto local, conducida por Lucas Daniel D. O. de 24 años, había llegado a una vivienda para entregar mercadería.
Al retirarse del domicilio, y por circunstancias que se investigan, el vehículo habría arrollado a Matías González de 7 años, dentro de la propiedad privada. El niño fue hallado sin signos vitales.
Efectivos de la Comisaría de San Javier acudieron al lugar y resguardaron la escena para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Se dio intervención a las áreas competentes y se realizan las pericias y diligencias necesarias para reconstruir la secuencia del hecho y establecer cómo ocurrió el siniestro.
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