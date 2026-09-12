NOTICIAS MISIONES : Claro sumó más clientes de Internet banda ancha que Telecom y Movistar juntos

La conectividad residencial cambió entre junio de 2025 y junio de 2026. Claro pasó de 1.609.000 a 1.841.000 accesos, con una suma de 232.000 conexiones nuevas y un alza del 14,4%.















RESUMEN NOTA :



En la Argentina cambia de forma a paso acelerado. Mientras el sector digiere la compra de Movistar por parte de Telecom y el ingreso de Telecentro a IPLAN, los balances cerrados en junio de 2026 muestran una situación llamativa: las empresas suman clientes, pero los ingresos reales se achican por la inflación y las promociones agresivas.



Telecom, sin contar TMA, avanzó de 4.111.000 a 4.221.000 accesos, con un crecimiento del 2,7%. Telefónica, bajo la marca TMA, subió de 1.586.000 a 1.659.000 accesos, con un incremento del 4,6%.



En medio de este proceso, un dato mueve el tablero comercial del sector: durante los últimos doce meses, Claro sumó más accesos netos de banda ancha que Telecom y Movistar combinadas.































