NOTICIAS MISIONES : Monotributo - El aporte previsional debería subir 700% para llegar a la jubilación mínima



El aporte previsional de los monotributistas no cubre una jubilación mínima y debería multiplicarse varias veces para llegar a cubrir el retiro









Con aportes actualizados por inflación, un monotributista de categoría A con 40 años de aportes financiaría una renta equivalente al 9% de la jubilación mínima actual; en la categoría K, alcanzaría el 75%. Para llegar a cubrirla, el aporte debería aumentar más de 700% en la categoría A.



También existe una fuerte brecha de aportes: el aporte personal promedio equivale al 1,1% de los ingresos de los monotributistas, frente al 5% entre los autónomos y al 11% para un asalariado formal promedio.



"Ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima", se titula un

El desafío es considerable con el actual aporte previsional al Monotributo: aun suponiendo un rendimiento anual 2 puntos superior a la inflación, sólo quienes permanecieran 40 años en la categoría K lograrían acercarse o superar el haber mínimo.





"Ni 40 años alcanzan: con aportes actualizados por inflación, un hombre de categoría A con 40 años de aportes financiaría una renta equivalente al 9% de la jubilación mínima actual; en la categoría K, alcanzaría el 75%. Para las mujeres, esos valores serían del 6% y 50%, respectivamente", precisa el informe. Con aportes actualizados por inflación, un monotributista de categoría A con 40 años de aportes financiaría una renta equivalente al 9% de la jubilación mínima actual; en la categoría K, alcanzaría el 75%. Para llegar a cubrirla, el aporte debería aumentar más de 700% en la categoría A.También existe una fuerte brecha de aportes: el aporte personal promedio equivale al 1,1% de los ingresos de los monotributistas, frente al 5% entre los autónomos y al 11% para un asalariado formal promedio."Ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima", se titula un informe del IERAL , instituto de investigaciones económicas de Fundación Mediterránea confeccionado por los economistas Marcelo Capello y Martín Fiore.El desafío es considerable con el actual aporte previsional al Monotributo: aun suponiendo un rendimiento anual 2 puntos superior a la inflación, sólo quienes permanecieran 40 años en la categoría K lograrían acercarse o superar el haber mínimo."Ni 40 años alcanzan: con aportes actualizados por inflación, un hombre de categoría A con 40 años de aportes financiaría una renta equivalente al 9% de la jubilación mínima actual; en la categoría K, alcanzaría el 75%. Para las mujeres, esos valores serían del 6% y 50%, respectivamente", precisa el informe.











El Monotributo y el alcance del aporte previsional



El diagnóstico de IERAL sobre el régimen de monotributo y sus aportes previsionales arroja los siguientes puntos clave:



De los 4,8 millones de monotributistas registrados, 2,8 millones están activos en el SIPA y 2,2 millones registran aportes previsionales.



El sistema presenta una fuerte concentración en los niveles de menor facturación: la categoría A reúne al 55% de los monotributistas, y las categorías A, B y C en conjunto abarcan al 78% de los activos.



Mientras que un asalariado formal destina el 11% de su salario a aportes personales, los aportes previsionales de las categorías A a G del Monotributo representan solo entre un 3,6% y un 1% de sus ingresos. En términos promedios, el aporte sobre los ingresos asciende al 11% para asalariados formales, al 5% para autónomos y apenas al 1,1% para monotributistas.



En 2026, la recaudación del Monotributo representó un 0,16% del PBI. Esta baja participación responde tanto a la fijación de montos fijos reducidos en comparación con el régimen general como a la tendencia a encuadrarse en las categorías más bajas.

La estructura de la cuota del Monotributo



La cuota mensual consolida tres componentes fijos: el impositivo, que sustituye IVA y Ganancias; el previsional, que computa años de servicio para el SIPA, y el de salud, que financia la cobertura médica por obra social.



El monto a pagar se organiza en escalas de la A a la K según parámetros objetivos como los ingresos brutos, la superficie del local, la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados.



En la actividad de prestación de servicios, la cuota total representa el 9,9% del ingreso medio en la categoría A, baja al 3,7% en la categoría D y sube hasta el 16,7% en la K. En las categorías bajas predomina el peso de la obra social, mientras que en las altas prevalece el componente impositivo.



En venta de bienes muebles, la cuota va del 9,9% en la categoría A, pasando por un 4,6% en la B hasta un 7,3% en la K.



En cuanto al aporte previsional, en las categorías de la A a la G, el componente previsional representa únicamente entre un 3,6% y un 1% de los ingresos. En la categoría K representa el 1,6%, frente al 6% que aporta un asalariado de ingresos similares por la aplicación del tope previsional.

Cuánto debería aumentar el aporte previsional del Monotributo



Los aportes previsionales de los monotributistas generan una recaudación anual de apenas el 0,04% del PIB.



Para que esos aportes previsionales permitan financiar prestaciones acordes al sistema, el informe plantea incrementos específicos y escenarios de recaudación:

Incrementos requeridos en la Categoría A



Para acumular un fondo que financie una jubilación mínima tras 40 años de aportes (suponiendo un rendimiento real del 2% anual), la cuota previsional destinada al SIPA debería aumentar de la siguiente manera:Mujeres: un incremento del 778%, pasando de $18.247 a $160.298 mensuales.

Hombres con cónyuge a cargo: un incremento del 725%, pasando de $18.247 a $150.600 mensuales.

Cuál sería el impacto del aumento del aporte en la recaudación del SIPA



Actualmente, los aportes previsionales de los monotributistas generan una recaudación anual equivalente al 0,04% del PIB. Si se ajustaran los montos de aportes, la recaudación cambiaría según el esquema aplicado:



Escalado único a la mínima: si los aportes de todas las categorías suben lo necesario para garantizar una jubilación mínima con 40 años de aportes, la recaudación anual del SIPA subiría al 0,27% del PIB.



Esquema gradual (de Categoría A a K): si el incremento es progresivo —asegurando la jubilación mínima en la categoría A y alcanzando la jubilación promedio del sistema en la categoría K—, la recaudación ascendería al 0,29% del PIB.

Alternativas de reestructuración del régimen previsional



Para corregir la brecha respecto del régimen general, donde los asalariados aportan el 11% y los autónomos el 5% de sus ingresos, el diagnóstico evalúa dos caminos principales:



Equiparación de cargas: mantener el régimen simplificado, pero fijar pagos mensuales más cercanos a los que se abonarían en otras modalidades laborales.



Foco exclusivo en bajos ingresos: limitar la vigencia del Monotributo únicamente a contribuyentes de menores recursos, obligando al resto a migrar al régimen general de IVA y Ganancias.



Por último, IERAL propone mayores en la categorización de los monotributistas, implementando incentivos y mecanismos de fiscalización de facturación más efectivos para evitar la subdeclaración de ingresos reales, para achicar la brecha del aporte previsional del régimen simplificado y los aportes del régimen general del SIPA.