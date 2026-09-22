NOTICIAS MISIONES : Messi presentó la camiseta especial que usará en su despedida de la Selección argentina
El capitán mostró en sus redes sociales la indumentaria que vestirá el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, en el partido que marcará el cierre de su trayectoria con la Albiceleste. El diseño incorpora detalles dorados y el Sol de Mayo en la espalda.
Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Selección argentina, previsto para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. El encuentro será organizado como su despedida oficial después de más de dos décadas con la Albiceleste.
“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el rosarino al compartir un video en sus redes sociales en el que reveló la indumentaria preparada especialmente para la jornada.
La casaca mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque presenta modificaciones para la ocasión. El apellido Messi y el número 10 aparecen en dorado, mientras que en la espalda se destaca un Sol de Mayo integrado al diseño.
Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará en su último partido con la Selección argentina, previsto para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental. El encuentro será organizado como su despedida oficial después de más de dos décadas con la Albiceleste.
“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el rosarino al compartir un video en sus redes sociales en el que reveló la indumentaria preparada especialmente para la jornada.
La casaca mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, aunque presenta modificaciones para la ocasión. El apellido Messi y el número 10 aparecen en dorado, mientras que en la espalda se destaca un Sol de Mayo integrado al diseño.
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