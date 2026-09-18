Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



CLIMA

viernes, 18 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : El Gobierno provincial y Profundidad proyectan un nuevo puente para potenciar el sector productivo


El Gobierno provincial y Profundidad proyectan un nuevo puente para potenciar el sector productivo



La obra unirá la zona rural con el casco urbano y facilitará el transporte de la producción porcina. Además, la comuna y la Provincia sostienen acciones conjuntas para garantizar medicamentos y servicios básicos frente al ajuste nacional.



a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

FAVORITOS

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.