NOTICIAS MISIONES : Motociclista fue hospitalizado tras chocar con una camioneta sobre la ruta 12
Un hombre de 34 años fue trasladado al Hospital SAMIC luego de protagonizar un siniestro vial con una camioneta este viernes por la tarde sobre la ruta nacional 12, en cercanías del barrio Roulet.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas e involucró a una camioneta Dodge RAM 4x4, conducida por Guillermo G., de 41 años, y una motocicleta Kawasaki al mando de Gerardo Isaías G., de 34.
A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue trasladado al Hospital SAMIC para su evaluación médica.
En el lugar intervienen efectivos de la Comisaría 4.ª de la Unidad Regional III. Se aguarda el parte médico para determinar la gravedad de las lesiones del motociclista.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 horas e involucró a una camioneta Dodge RAM 4x4, conducida por Guillermo G., de 41 años, y una motocicleta Kawasaki al mando de Gerardo Isaías G., de 34.
A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue trasladado al Hospital SAMIC para su evaluación médica.
En el lugar intervienen efectivos de la Comisaría 4.ª de la Unidad Regional III. Se aguarda el parte médico para determinar la gravedad de las lesiones del motociclista.
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