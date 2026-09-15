NOTICIAS MISIONES : La selección Argentina disputará tres amistosos en el país y se ilusiona con la despedida de Messi
La Selección volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se desarrollarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA. La posibilidad de que el capitán argentino pueda despedirse con su público, es más que latente.
La Selección Argentina confirmó que en la próxima fecha FIFA tendrá tres encuentros amistosos en el país: sus rivales serán Bolivia, Burkina Faso y Benín. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.
Luego, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.
De esta manera, Argentina afrontará tres partidos en una semana, con un encuentro fuera de Buenos Aires y dos en el estadio de River, en una nueva oportunidad para que Scaloni continúe con la preparación y evaluación del plantel después de la final del Mundial perdida y varias bajas en el plantel, principalmente, el retiro de Lionel Messi.
¿Messi se despedirá ante su público?
A pocas semanas de la confirmación de su retiro del seleccionado nacional, una de las incógnitas es saber si el capitán podrá despedirse con su público, o finalmente, la misma fue en aquella final del Mundial ante España.
Lo cierto es que el periodista Federico Bueno confirmó que Lionel Messi estará en la lista de convocados para esta fecha FIFA. Restará saber cuál o cuales encuentros decidirá jugar para despedirse ante el público argentino.
Cómo impactan las sanciones y el calendario de amistosos
La AFA informó que estos encuentros serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá a los jugadores sancionados empezar a cumplir sus fechas de suspensión. Algunos, como Almada y Ayala, podrían incluso completar sus castigos en esta ventana.
El cronograma de partidos quedó así:30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes (Córdoba)
3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental (Buenos Aires)
6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (Buenos Aires)
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