NOTICIAS MISIONES : En 90 minutos se agotaron las entradas para la despedida de Messi en la selección y hubo quejas en redes













La venta de entradas para el que será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país se agotó en apenas una hora y media. El encuentro ante Benín está previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y el sistema virtual habilitado desde las 18 registró el ingreso masivo de usuarios que buscaban conseguir una localidad.



El cartel de “Agotado” apareció cerca de las 19:50 en la página de Deportick, aunque desde minutos antes algunos usuarios ya mostraban capturas en redes sociales en las que figuraba que no quedaban entradas. Otros compradores, en cambio, continuaban dentro de la fila virtual con esperas que llegaban a una hora, lo que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema y el procedimiento de venta. La venta online para el partido ante Benín del 6 de octubre en el Monumental comenzó a las 18 y rápidamente colapsó. Los precios llegaron hasta $480.000 y todavía quedaban localidades para los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso.La venta de entradas para el que será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país se agotó en apenas una hora y media. El encuentro ante Benín está previsto para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y el sistema virtual habilitado desde las 18 registró el ingreso masivo de usuarios que buscaban conseguir una localidad.El cartel de “Agotado” apareció cerca de las 19:50 en la página de Deportick, aunque desde minutos antes algunos usuarios ya mostraban capturas en redes sociales en las que figuraba que no quedaban entradas. Otros compradores, en cambio, continuaban dentro de la fila virtual con esperas que llegaban a una hora, lo que generó cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema y el procedimiento de venta.









Los valores de las localidades eran los mismos que para el encuentro ante Burkina Faso. La popular costaba $90 mil, mientras que las plateas iban desde $180 mil hasta $480 mil: la Alta Sívori y Centenario tenía un valor de $180 mil; la Media, $320 mil; la Alta San Martín y Belgrano, $320 mil; la Baja, $450 mil; y la Media San Martín y Belgrano, $480 mil. Para menores de 3 a 10 años, la popular tenía un precio de $29 mil.



Mientras se agotaban las localidades para el partido ante Benín, todavía quedaban entradas para los encuentros frente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental. En paralelo, distintas agencias de viaje ya habían ofrecido paquetes para asistir al último partido de Messi con la camiseta argentina, incluso antes de que se habilitara oficialmente la venta online.



La expectativa también trasladó la demanda a sitios de reventa, donde los valores llegaron a multiplicar varias veces el precio original de las localidades. La situación alimentó las críticas de usuarios en redes sociales, tanto por el rápido agotamiento de los tickets como por las dificultades que tuvieron algunos compradores para atravesar la fila virtual y completar la operación.