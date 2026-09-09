DEPORTE : Copa Sudamericana - con lo justo, Boca logró imponerse a San Pablo
En el regreso a los siempre atractivos encuentros internacionales y con una Bombonera de nuevo estallada de simpatizantes, Boca superó 1-0 este martes a San Pablo, en el partido de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha será dentro de una semana en el Morumbí.
Con un viejo conocido como capitán y referente, el equipo visitante saltó a la cancha con su goleador Jonathan Calleri, quien supo militar en el club de la Ribera en la temporada 2015 y hasta se afirmó como titular -las vueltas que tiene la vida- de la mano de Rodolfo Arruabarrena, en su primer ciclo como entrenador boquense.
El pibe Jagger Herrera, que desborda personalidad, demoró apenas 30 segundos en “atender” al delantero formado en All Boys, acaso para marcarle territorio. No obstante, San Pablo manejaba el balón con la última línea bien adelantada, metiéndole presión a su anfitrión y forzándolo a jugar en campo propio.
Pese a la vuelta de Paredes, aunque sintiendo mucho la ausencia del lesionado Delgado, el mediocampo local era a priori superado por la intensidad que proponían los de Dorival Júnior. Eso provocó el error de Belmonte y el posterior cabezazo de Artur que Montero, con un manotazo salvador, logró despejar en gran reacción.
Boca intentaba jugar por abajo y apostaba a la velocidad de Flores por el sector izquierdo. Con Velasco que no terminaba de acomodarse, Paredes intermitente y Ascacíbar sin su acostumbrada proyección ofensiva, el uruguayo Merentiel quedaba aislado arriba.
En eso, tras una descoordinación en el fondo auriazul, Calleri -que fue silbado- tuvo una chance inmejorable de frente al arco, pero abrió demasiado el pie y su disparo salió lejos.
Si bien Lozano se presentaba como el lateral que más se ofrecía en ataque, fue Blanco quien, recién pasada la media hora de juego, tuvo la primera opción a favor del Xeneize con un zurdazo por encima del horizontal. Muy poco para una primera parte con escasas situaciones.
El complemento mostró mejor a Boca, con sus líneas más adelantadas. Primero avisó con un testazo de Di Lollo. Y enseguida, tras una escalada de Blanco, concretó a partir de la insistencia de Miguel Merentiel, para sacudir -literalmente- el estadio y un barrio entero.
La ventaja -si bien exigua- insufló confianza al equipo del Vasco. No obstante, los brasileños tuvieron un remate de Duarte que halló respuesta en Montero y, en la réplica, el propio Duarte debió cabecear hacia su propio arquero cuando acechaba Merentiel.
En eso conectaron Flores y Velasco, y el ex Independiente, de franca mejoría en la segunda parte, buscó el arco en dos oportunidades. Hasta que Duarte y Paredes disputaron la pelota y el chileno Maza le sacó roja directa al portugués, aunque tras la revisión del VAR el árbitro corrigió y aquí no ha pasado nada.
Ganó Boca para alegría de su gente y podrá viajar a Brasil con la relativa tranquilidad que otorga haberse quedado con el primer chico.
Con un viejo conocido como capitán y referente, el equipo visitante saltó a la cancha con su goleador Jonathan Calleri, quien supo militar en el club de la Ribera en la temporada 2015 y hasta se afirmó como titular -las vueltas que tiene la vida- de la mano de Rodolfo Arruabarrena, en su primer ciclo como entrenador boquense.
El pibe Jagger Herrera, que desborda personalidad, demoró apenas 30 segundos en “atender” al delantero formado en All Boys, acaso para marcarle territorio. No obstante, San Pablo manejaba el balón con la última línea bien adelantada, metiéndole presión a su anfitrión y forzándolo a jugar en campo propio.
Pese a la vuelta de Paredes, aunque sintiendo mucho la ausencia del lesionado Delgado, el mediocampo local era a priori superado por la intensidad que proponían los de Dorival Júnior. Eso provocó el error de Belmonte y el posterior cabezazo de Artur que Montero, con un manotazo salvador, logró despejar en gran reacción.
Boca intentaba jugar por abajo y apostaba a la velocidad de Flores por el sector izquierdo. Con Velasco que no terminaba de acomodarse, Paredes intermitente y Ascacíbar sin su acostumbrada proyección ofensiva, el uruguayo Merentiel quedaba aislado arriba.
En eso, tras una descoordinación en el fondo auriazul, Calleri -que fue silbado- tuvo una chance inmejorable de frente al arco, pero abrió demasiado el pie y su disparo salió lejos.
Si bien Lozano se presentaba como el lateral que más se ofrecía en ataque, fue Blanco quien, recién pasada la media hora de juego, tuvo la primera opción a favor del Xeneize con un zurdazo por encima del horizontal. Muy poco para una primera parte con escasas situaciones.
El complemento mostró mejor a Boca, con sus líneas más adelantadas. Primero avisó con un testazo de Di Lollo. Y enseguida, tras una escalada de Blanco, concretó a partir de la insistencia de Miguel Merentiel, para sacudir -literalmente- el estadio y un barrio entero.
La ventaja -si bien exigua- insufló confianza al equipo del Vasco. No obstante, los brasileños tuvieron un remate de Duarte que halló respuesta en Montero y, en la réplica, el propio Duarte debió cabecear hacia su propio arquero cuando acechaba Merentiel.
En eso conectaron Flores y Velasco, y el ex Independiente, de franca mejoría en la segunda parte, buscó el arco en dos oportunidades. Hasta que Duarte y Paredes disputaron la pelota y el chileno Maza le sacó roja directa al portugués, aunque tras la revisión del VAR el árbitro corrigió y aquí no ha pasado nada.
Ganó Boca para alegría de su gente y podrá viajar a Brasil con la relativa tranquilidad que otorga haberse quedado con el primer chico.
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