NOTICIAS MISIONES : Licitan la pavimentación de la ruta 205 que conectan Fachinal con la ruta 105
La Dirección Provincial de Vialidad de Misiones (DPV) puso en marcha la licitación pública para construir infraestructura básica, desagües y pavimentar los 11,5 kilómetros de la ruta provincial 205 que conectan Fachinal con la Ruta Nacional 105. Se trata de una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo del Departamento Capital, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y busca dar respuesta a un reclamo histórico de la comunidad.
Misiones licita la pavimentación de 11,5 kilómetros de la ruta 205 que conectan Fachinal con la ruta 105
La intervención cuenta con financiamiento del BID y contempla infraestructura básica, desagües y obras hidráulicas para garantizar mejores condiciones de circulación. El proyecto busca mejorar la conexión de Fachinal con la Ruta Nacional 105, facilitar el traslado de estudiantes y productores y responder a un reclamo histórico de la comunidad.