NOTICIAS MISIONES : Bomberos sofocaron tres incendios en General Alvear, Garupá y Posadas

Un depósito de té y una panadería sufrieron daños, mientras que también sofocaron el fuego en un contenedor.



Bomberos de la Policía de Misiones intervinieron durante la tarde y la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves en tres incendios registrados en General Alvear, Garupá y Posadas, donde controlaron focos que afectaron un depósito de té, una panadería y un contenedor de residuos. No se registraron personas lesionadas de gravedad.

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El primer procedimiento se registró el miércoles cerca de las 18:30, en un depósito de secado de té ubicado en el Lote Agrícola 227 de General Alvear. El inmueble, de aproximadamente 15 por 30 metros, resultó afectado por el fuego. En el lugar trabajaron efectivos de la División Bomberos Oberá, junto a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oberá, personal de las comisarías de General Alvear y Alberdi, y agentes municipales con una retroexcavadora.

Como consecuencia del incendio, se dañaron alrededor de 800.000 kilos de té embolsado que se encontraban en proceso de secado, además de una máquina tipo sampi. No se registraron personas lesionadas. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado accidentalmente por chispas generadas durante trabajos con una amoladora en el interior del depósito.

Más tarde, alrededor de las 20:00, la División Bomberos Garupá acudió a un principio de incendio en la panadería ubicada sobre la avenida Las Américas. Al llegar, los efectivos evacuaron a las personas que se encontraban en el local y desplegaron una línea de alta presión para contener el foco ígneo, que afectaba aproximadamente el 10% del cielorraso.

Las tareas demandaron cerca de una hora y media y permitieron sofocar el fuego e impedir que se propagara a otros sectores del comercio. De manera preventiva, una ambulancia del sistema 911 asistió a Claudio Ricardo M. de 40 años, por inhalación de humo. Tras controlar sus signos vitales, el personal de salud constató que se encontraba en buen estado. En el lugar también trabajaron efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes. La causa del incendio sería en principio, un cortocircuito, aunque deberá ser determinada mediante el relevamiento técnico.

Finalmente, este jueves alrededor de las 6:00, efectivos de la División Bomberos Zona Centro acudieron a la intersección de las calles Félix Bogado y Herrera, en Posadas, tras ser comisionados por el Centro Integral de Operaciones 911 por el incendio de un contenedor de residuos. Bomberos lograron sofocar las llamas y dejar fuera de peligro la zona, no se registraron personas lesionadas.