NOTICIAS MISIONES : Un joven se habría arrojado desde el mirador del Cerro Pelón en Posadas e investigan el hecho

Tiene 21 años y permanece internada en terapia intensiva del Hospital Madariaga con pronóstico reservado. Presenta múltiples fracturas de cráneo y la Policía busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.









Un joven de 21 años permanece internado en grave estado luego de caer desde la parte superior del mirador del Cerro Pelón, en Posadas. La Policía inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar cómo se produjo la caída.



El episodio ocurrió cerca de las 23 del lunes, en el mirador ubicado en inmediaciones de las calles General Paz y Marco Otaño, donde intervino personal de la Comisaría 4.ª de la Unidad Regional I.



De acuerdo con las primeras averiguaciones, Facundo M., de 21 años, se encontraba en el lugar junto a un amigo cuando, por circunstancias que todavía se intentan establecer, cayó desde la parte superior de la estructura.



Tras ser asistido, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.



Durante la madrugada, el médico de guardia informó que el paciente presenta múltiples fracturas de cráneo y otras lesiones de gravedad, por lo que continúa bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado.



En paralelo, los investigadores avanzan con la toma de testimonios y la recopilación de otros elementos que permitan reconstruir la secuencia previa a la caída y determinar con precisión las circunstancias del hecho.







