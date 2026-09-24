NOTICIAS MISIONES : Las ventas en supermercados volvieron a caer y profundizaron la tendencia negativa del consumo

Las ventas en supermercados registraron una caída del 2,1% interanual en julio y del 0,7% respecto de junio, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos reflejan la continuidad de la tendencia descendente que comenzó en enero de 2026, en un contexto de retroceso del consumo.











El relevamiento indicó que el ticket promedio fue de $34.981 y que las tarjetas de crédito concentraron el 41,9% de las operaciones. En tanto, el 25,9% de las compras se abonó con débito, el 16,6% en efectivo y el 15,6% mediante otros medios de pago. Las ventas online representaron apenas el 3,1% del total. El relevamiento indicó que el ticket promedio fue de $34.981 y que las tarjetas de crédito concentraron el 41,9% de las operaciones. En tanto, el 25,9% de las compras se abonó con débito, el 16,6% en efectivo y el 15,6% mediante otros medios de pago. Las ventas online representaron apenas el 3,1% del total.