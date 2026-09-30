NOTICIAS MISIONES : Giro en U y choque en plena avenida Uruguay - un motociclista terminó herido
El siniestro ocurrió sobre la avenida Uruguay, donde un automóvil intentó realizar una maniobra en U sobre doble línea amarilla y terminó colisionando con una motocicleta. El conductor del rodado menor resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Madariaga.
El siniestro ocurrió el martes alrededor de las 21, sobre avenida Uruguay, entre las calles Noruega y Alemania de Posadas. En ese lugar, un Peugeot 207 de color rojo, conducido por Aurelio G. de 69 años, intentó realizar una maniobra en U sobre la doble línea amarilla.
En ese momento, el automóvil fue impactado por una Corven Hunter 150 cc, de color negro, conducida por Alejandro Eduardo S. de 36 años, quien resultó lesionado como consecuencia de la colisión. El motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Madariaga para su evaluación médica.
En el lugar intervinieron efectivos policiales y se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Policía Científica y de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.
El siniestro ocurrió el martes alrededor de las 21, sobre avenida Uruguay, entre las calles Noruega y Alemania de Posadas. En ese lugar, un Peugeot 207 de color rojo, conducido por Aurelio G. de 69 años, intentó realizar una maniobra en U sobre la doble línea amarilla.
En ese momento, el automóvil fue impactado por una Corven Hunter 150 cc, de color negro, conducida por Alejandro Eduardo S. de 36 años, quien resultó lesionado como consecuencia de la colisión. El motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Madariaga para su evaluación médica.
En el lugar intervinieron efectivos policiales y se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Policía Científica y de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.
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