NOTICIAS MISIONES : Base Naval en Ushuaia - El presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas

Base Naval en Ushuaia: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas



El plan contempla seis obras de infraestructura que comenzarán a principios de 2027, entre ellas un muelle capaz de recibir buques de gran porte y un polo logístico antártico. El Gobierno insiste en que la financiación será íntegramente argentina

Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, si se camina en línea recta unos 200 metros, se llega al punto exacto, a la zona cero, de lo que será la Base Naval Integrada, el proyecto militar que lleva décadas a la espera de concretarse y que volvió a escena con el discurso de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. En ese lugar, estratégico por ser el punto más próximo entre el continente y la Antártida, no hay nada más que una platea de 20 metros y un monolito que inauguró en 2022 el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana. Y barro, nieve y tres carpas calefaccionadas para protegerse del frío.

FUENTE NOTA INFOBAE