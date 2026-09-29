NOTICIAS MISIONES : Investigan la muerte de un joven que habría ingerido droga durante un allanamiento
Investigan la muerte de un joven que habría ingerido droga durante un allanamiento
El operativo se realizó a primera hora de este martes en una vivienda de la avenida Comandante Espora de Posadas. El joven, de 19 años, era investigado por delitos contra la propiedad y se descompensó tras intentar ocultar una bolsa.
Un joven de 19 años falleció este martes por la mañana tras descompensarse en medio de un allanamiento policial realizado en un domicilio sobre la avenida Comandante Espora, en Posadas. Según las primeras informaciones, habría ingerido una bolsa con estupefacientes para evitar que fuera detectada durante la irrupción de la policía.
El procedimiento comenzó cerca de las 6:30 y se extendió hasta las 7:30. Estuvo a cargo de personal de la Comisaría 3.ª y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, con el apoyo del Grupo de Intervención Rápida (GIR), presencia judicial y un testigo hábil. La medida fue ordenada en el marco de varias causas por delitos contra la propiedad, dado que las pesquisas señalaban al inmueble como un presunto punto de acopio y reducción de elementos robados, entre ellos televisores.
Al momento del ingreso de los efectivos, se advirtió que el joven intentó ocultar un envoltorio tragándose su contenido. A los pocos instantes comenzó a presentar signos de sofocación y se descompensó en el lugar, llegando a expulsar un fragmento de bolsa plástica con restos de una sustancia blanca —presuntamente cocaína— y manchas hemáticas.
Ante la emergencia, los uniformados lo trasladaron de urgencia al sector de emergencias del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Allí fue asistido y sometido a maniobras de reanimación por más de una hora, pero pese a los esfuerzos médicos se confirmó su deceso.
En el lugar del hecho, la Policía secuestró diversos objetos de dudosa procedencia que quedarán supeditados a las pericias correspondientes y al reconocimiento por parte de eventuales damnificados.
A partir del desenlace fatal, la Justicia abrió una causa para determinar las circunstancias del fallecimiento. Se ordenó la solicitud de informes detallados a las dependencias intervinientes, el secuestro de la historia clínica en el hospital y la realización de la autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte y la naturaleza química de la sustancia ingerida. En paralelo, los investigadores recaban testimonios para reconstruir los momentos previos al operativo y establecer si el joven contaba con antecedentes de consumo severo de estupefacientes.
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