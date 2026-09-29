NOTICIAS MISIONES : Por obras de Vialidad Nacional, cortaron totalmente un tramo de la Ruta 14 en Campo Viera y hay desvíos
Por obras de Vialidad Nacional, cortaron totalmente un tramo de la Ruta 14 en Campo Viera y hay desvíos
La Ruta Nacional 14 permanece totalmente cortada entre los kilómetros 895 y 896, a la altura de Campo Viera, debido a trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional. Según se informó, la interrupción se extendería durante aproximadamente 20 días, por lo que se implementaron desvíos para garantizar la circulación.
El corte se mantiene entre los kilómetros 895 y 896 por la sustitución de una alcantarilla. La interrupción se extendería durante unos 20 días y la Policía de Misiones dispuso un operativo para orientar a los conductores y ordenar la circulación por la zona urbana.
La Ruta Nacional 14 permanece totalmente cortada entre los kilómetros 895 y 896, a la altura de Campo Viera, debido a trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional. Según se informó, la interrupción se extendería durante aproximadamente 20 días, por lo que se implementaron desvíos para garantizar la circulación.
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