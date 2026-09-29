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martes, 29 de septiembre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Por obras de Vialidad Nacional, cortaron totalmente un tramo de la Ruta 14 en Campo Viera y hay desvíos

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Por obras de Vialidad Nacional, cortaron totalmente un tramo de la Ruta 14 en Campo Viera y hay desvíos

El corte se mantiene entre los kilómetros 895 y 896 por la sustitución de una alcantarilla. La interrupción se extendería durante unos 20 días y la Policía de Misiones dispuso un operativo para orientar a los conductores y ordenar la circulación por la zona urbana.




La Ruta Nacional 14 permanece totalmente cortada entre los kilómetros 895 y 896, a la altura de Campo Viera, debido a trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional. Según se informó, la interrupción se extendería durante aproximadamente 20 días, por lo que se implementaron desvíos para garantizar la circulación.
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