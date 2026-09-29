NOTICIAS MISIONES : Malvinas - El Gobierno denunció vuelos de una empresa británica sin autorización entre las islas y Punta Arenas y avanzará con sanciones

La Casa Rosada ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa británica THALES UK LIMITED por operaciones aéreas que, según el Ejecutivo, se realizaron sin autorización argentina. En paralelo, intimó al Reino Unido a frenar en dos semanas las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion y anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no obtiene respuesta.



El Gobierno argentino anunció este lunes nuevas medidas en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de la plataforma continental. A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que detectó operaciones de la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según la denuncia oficial, sin autorización de las autoridades argentinas.



