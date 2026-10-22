NOTICIAS MISIONES : Un camión de paraguay cargado con perfumes despistó y volcó su acoplado en la Ruta 105
Un camión de bandera paraguaya que transportaba una carga de perfumes despistó y volcó su acoplado este miércoles, cerca de las 23:30 horas, sobre la Ruta Nacional 105, a la altura del kilómetro 25,8, en jurisdicción de Fachinal. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero provocó restricciones en la circulación hacia Posadas.
El vehículo, un Scania G440 con acoplado, era conducido por Saúl Romero Martínez, de 30 años, de nacionalidad paraguaya, quien por causas que se investigan perdió el control del rodado y terminó despistando, lo que provocó el vuelco del acoplado sobre la calzada.
A raíz del hecho, quedó obstruido el sentido de circulación San José–Posadas. Efectivos de la Comisaría de Fachinal, dependiente de la Unidad Regional VII, realizan tareas de prevención y regulación del tránsito, permitiendo únicamente el paso de vehículos de menor porte. No hubo otros rodados involucrados y el conductor manifestó no haber sufrido lesiones.
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