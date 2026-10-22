NOTICIAS MISIONES : Un camión de paraguay cargado con perfumes despistó y volcó su acoplado en la Ruta 105



Un camión de bandera paraguaya que transportaba una carga de perfumes despistó y volcó su acoplado este miércoles, cerca de las 23:30 horas, sobre la Ruta Nacional 105, a la altura del kilómetro 25,8, en jurisdicción de Fachinal. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero provocó restricciones en la circulación hacia Posadas.



