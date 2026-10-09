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viernes, 9 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Indignación en Puerto Esperanza - jóvenes se filmaron maltratando a un tatú mulita

Indignación en Puerto Esperanza - jóvenes se filmaron maltratando a un tatú mulita

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó el enojo de toda la comunidad misionera. Intervino la Policía.



Un video en el que se observaría a jóvenes maltratando a un animal silvestre, aparentemente un tatú mulita, generó indignación en Puerto Esperanza.


Se dio intervención al Ministerio de Ecología de Misiones y a la Policía Ambiental. Además, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú para avanzar con la investigación.
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