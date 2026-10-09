NOTICIAS MISIONES : Indignación en Puerto Esperanza - jóvenes se filmaron maltratando a un tatú mulita
Indignación en Puerto Esperanza - jóvenes se filmaron maltratando a un tatú mulita
El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó el enojo de toda la comunidad misionera. Intervino la Policía.
Un video en el que se observaría a jóvenes maltratando a un animal silvestre, aparentemente un tatú mulita, generó indignación en Puerto Esperanza.
Se dio intervención al Ministerio de Ecología de Misiones y a la Policía Ambiental. Además, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú para avanzar con la investigación.
Un video en el que se observaría a jóvenes maltratando a un animal silvestre, aparentemente un tatú mulita, generó indignación en Puerto Esperanza.
Se dio intervención al Ministerio de Ecología de Misiones y a la Policía Ambiental. Además, las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú para avanzar con la investigación.
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