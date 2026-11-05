Desde este viernes habrá cinco días sin bancos por los feriados y la visita del papa León XIV
Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, debido a una combinación de feriados y jornadas no laborables. De esta manera, este jueves 5 será el último día para realizar trámites presenciales, mientras que la atención habitual se retomará el miércoles 11.
La interrupción comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Bancario, fecha en la que tradicionalmente las entidades financieras no brindan atención al público. A esta jornada se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, correspondientes al fin de semana.
El cronograma continuará el lunes 9, declarado feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, y el martes 10, establecido como feriado bancario por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En consecuencia, las operaciones que requieren atención por ventanilla, gestiones comerciales y otros trámites presenciales deberán realizarse antes del cierre de este jueves o postergarse hasta la reapertura de las sucursales.
La situación será diferente en la provincia de Buenos Aires, donde el miércoles 11 también será feriado por las actividades previstas durante la visita del pontífice, por lo que la interrupción de la atención bancaria se extenderá una jornada más.
Qué operaciones estarán disponibles durante los cinco días
Pese al cierre de las sucursales, los canales digitales continuarán funcionando. Los usuarios podrán realizar transferencias, consultar saldos y movimientos, pagar servicios y efectuar otras operaciones mediante home banking, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.
También seguirán habilitados los pagos con tarjetas de débito y crédito, mientras que los cajeros automáticos permanecerán disponibles para extracciones de efectivo y otras gestiones. Las entidades financieras prevén reforzar la reposición de dinero para cubrir la demanda durante los días sin atención presencial.
Otra alternativa será el sistema Extra Cash, que permite retirar efectivo con tarjeta de débito en supermercados, farmacias y comercios adheridos, sujeto a la disponibilidad de fondos de cada establecimiento.
De esta manera, aunque las operaciones digitales y los medios electrónicos de pago seguirán disponibles, la atención presencial en los bancos se reanudará el miércoles 11 de noviembre, con excepción de las jurisdicciones alcanzadas por feriados adicionales.
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jueves, 5 de noviembre de 2026
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