NOTICIAS MISIONES : Los salarios registrados perdieron 2,3% de poder adquisitivo en el último año
Los ingresos de los trabajadores formales volvieron a recuperar poder adquisitivo por tercer mes consecutivo.
Sin embargo, las mejoras todavía no compensan la pérdida acumulada frente a agosto de 2025, según el INDEC.
Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 2,6% en agosto, por encima de la inflación del 1,7%, y acumularon tres meses consecutivos de recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, pese a esta mejora, los ingresos reales todavía se ubicaron un 2,3% por debajo de los niveles de un año atrás, en un contexto de retroceso del empleo privado formal.
Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la suba salarial de agosto representó una recuperación real cercana al 0,9%, que se sumó al avance del 0,4% registrado en julio.
En los últimos doce meses, los salarios formales acumularon un incremento nominal del 30,4%, frente a una inflación del 33,5%. Esta diferencia refleja que las mejoras recientes todavía resultan insuficientes para recuperar el poder de compra de agosto de 2025.
Los salarios privados y públicos siguen por debajo de la inflación anual
En el sector privado registrado, las remuneraciones aumentaron 2,8% mensual, lo que significó una mejora real del 1,1%. No obstante, permanecieron un 2,3% por debajo del mismo mes del año pasado.
Además, entre enero y agosto, los ingresos de estos trabajadores acumularon una suba nominal del 20,4%, inferior al 21,3% de inflación registrado durante ese período.
Por su parte, los empleados públicos consiguieron una recuperación real cercana al 0,6% en agosto, aunque sus salarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 2,4% interanual.
La situación fue más desfavorable para los trabajadores de la administración nacional, cuyos ingresos aumentaron apenas 26,3% en los últimos doce meses. Esto representó una caída real del 5,4%, la más pronunciada entre los segmentos analizados.
Qué pasó con los salarios informales
Al considerar también a los trabajadores no registrados, el índice general de salarios aumentó 2,7% mensual y 35,6% interanual, superando la inflación en ambas comparaciones.
Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector privado informal, cuyos ingresos registraron una suba interanual del 55,4%.
Sin embargo, el INDEC utiliza información con un rezago metodológico de cinco meses para medir los salarios de este segmento, por lo que su evolución debe interpretarse con cautela.
De esta manera, aunque los ingresos formales mostraron una recuperación durante los últimos tres meses, los trabajadores registrados todavía no lograron recomponer el poder adquisitivo perdido en el último año.
Sin embargo, las mejoras todavía no compensan la pérdida acumulada frente a agosto de 2025, según el INDEC.
Los salarios de los trabajadores registrados aumentaron 2,6% en agosto, por encima de la inflación del 1,7%, y acumularon tres meses consecutivos de recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, pese a esta mejora, los ingresos reales todavía se ubicaron un 2,3% por debajo de los niveles de un año atrás, en un contexto de retroceso del empleo privado formal.
Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la suba salarial de agosto representó una recuperación real cercana al 0,9%, que se sumó al avance del 0,4% registrado en julio.
En los últimos doce meses, los salarios formales acumularon un incremento nominal del 30,4%, frente a una inflación del 33,5%. Esta diferencia refleja que las mejoras recientes todavía resultan insuficientes para recuperar el poder de compra de agosto de 2025.
Los salarios privados y públicos siguen por debajo de la inflación anual
En el sector privado registrado, las remuneraciones aumentaron 2,8% mensual, lo que significó una mejora real del 1,1%. No obstante, permanecieron un 2,3% por debajo del mismo mes del año pasado.
Además, entre enero y agosto, los ingresos de estos trabajadores acumularon una suba nominal del 20,4%, inferior al 21,3% de inflación registrado durante ese período.
Por su parte, los empleados públicos consiguieron una recuperación real cercana al 0,6% en agosto, aunque sus salarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 2,4% interanual.
La situación fue más desfavorable para los trabajadores de la administración nacional, cuyos ingresos aumentaron apenas 26,3% en los últimos doce meses. Esto representó una caída real del 5,4%, la más pronunciada entre los segmentos analizados.
Qué pasó con los salarios informales
Al considerar también a los trabajadores no registrados, el índice general de salarios aumentó 2,7% mensual y 35,6% interanual, superando la inflación en ambas comparaciones.
Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector privado informal, cuyos ingresos registraron una suba interanual del 55,4%.
Sin embargo, el INDEC utiliza información con un rezago metodológico de cinco meses para medir los salarios de este segmento, por lo que su evolución debe interpretarse con cautela.
De esta manera, aunque los ingresos formales mostraron una recuperación durante los últimos tres meses, los trabajadores registrados todavía no lograron recomponer el poder adquisitivo perdido en el último año.
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