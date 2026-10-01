NOTICIAS MISIONES : Encontraron sin vida a un hombre dentro de una obra en El Alcázar e investigan las causas
Encontraron sin vida a un hombre dentro de una obra en El Alcázar e investigan las causas
Un hombre de 74 años fue hallado sin vida este miércoles por la tarde dentro de una obra en construcción ubicada sobre calle San Martín, en el barrio Centro de El Alcázar. El fallecido fue identificado como Jorge Ramón Silvero, quien se encontraba en avanzado estado de descomposición.
El hallazgo se produjo alrededor de las 19:00, cuando efectivos de la Comisaría El Alcázar, dependiente de la Unidad Regional XV de Montecarlo, acudieron al lugar tras un requerimiento y constataron la presencia del cuerpo en el interior de la construcción.
El médico policial examinó el cuerpo y diagnosticó un avanzado estado de descomposición, con presencia de fauna cadavérica en la región cefálica y facial, por lo que se solicitó una autopsia médico-legal para determinar las circunstancias del fallecimiento.
En el lugar, los efectivos secuestraron cinco fragmentos de madera, prendas de vestir y dos bidones plásticos, elementos que serán incorporados a las actuaciones. La investigación continúa bajo intervención judicial.
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