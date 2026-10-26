El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo un contundente respaldo de los ciudadanos brasileños residentes en Argentina durante el balotaje celebrado este domingo. El mandatario alcanzó el 70% de los votos emitidos en el país, frente al 29% que consiguió Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) y aliado político del presidente Javier Milei.
La diferencia registrada en Argentina fue considerablemente mayor a la obtenida por Lula a nivel nacional, donde logró la reelección con el 51,79% de los sufragios frente al 48,21% de Bolsonaro. De esta manera, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguió revertir el resultado de la primera vuelta y aseguró su continuidad al frente del Ejecutivo brasileño a partir del próximo 1° de enero, cuando comenzará su cuarto mandato.
En territorio argentino, poco más de 5.500 ciudadanos brasileños participaron de la votación, que se desarrolló en la Embajada de Brasil, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Para la jornada electoral se habilitaron 15 mesas, cuyos resultados fueron exhibidos posteriormente en las instalaciones de la sede diplomática. Lula consiguió imponerse por amplio margen en la mayoría de ellas.
El resultado también adquirió relevancia por el respaldo político que Javier Milei había expresado hacia Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral. El mandatario argentino había celebrado previamente el desempeño del candidato del PL en la primera vuelta y destacado los triunfos electorales de dirigentes internacionales con los que mantiene afinidad ideológica.
Mientras tanto, Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje y anunció que solicitará la anulación de las elecciones. El senador cuestionó la decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) de extender el horario de votación hasta las 19 en todo el territorio brasileño, una medida que, según las autoridades, buscó garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al sufragio.
“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, expresó Bolsonaro tras conocerse los resultados. El dirigente apuntó particularmente contra el magistrado Cristiano Zanin, a quien responsabilizó por la modificación del horario electoral.
Pese a los cuestionamientos de su adversario, Lula quedó consagrado como ganador del balotaje y se prepara para iniciar un nuevo período presidencial. Su victoria consolidó la continuidad del PT en el Gobierno brasileño, mientras que el amplio respaldo obtenido entre los votantes residentes en Argentina marcó una diferencia significativa respecto del ajustado resultado registrado en Brasil.
Home » politica » NOTICIAS MISIONES : INTERNACIONAL - Lula arrasó entre los brasileños que votaron en Argentina y obtuvo el 70% de los sufragios
lunes, 26 de octubre de 2026
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