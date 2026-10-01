NOTICIAS MISIONES: Argentina venció 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026
La Albiceleste fue superior de principio a fin y le ganó sin complicarse al conjunto boliviano en el Kempes de Córdoba. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero, nuevo capitán por la ausencia de Lionel Messi, y el Flaco López marcaron los goles de una noche que volvió a ilusionar a los hinchas.
La Selección argentina le ganó con un contundente 4 a 0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso que representa su primer partido después de la final del Mundial 2026, con Lionel Messi ausente y Cristian Romero como nuevo capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La Albiceleste, con varias incorporaciones, mostró actitud, garra y juego, para el disfrute de los hinchas.
Argentina salió desde el comienzo con intensidad, acorraló a Bolivia y mostró movilidad para encontrar espacios, aunque le faltó precisión en los últimos metros. A los 18', Lautaro Martínez rompió el cero: recibió de Mac Allister, se hizo lugar dentro del área y sacó un remate cruzado, pegado al palo, para poner el 1-0.
La Selección mantuvo el dominio y encontró el segundo a los 28', después de una buena combinación colectiva. Exequiel Palacios profundizó para Nico Paz, que quedó frente a Viscarra y resolvió con categoría: la picó por encima del arquero y marcó el 2-0. Bolivia casi no logró inquietar al Dibu Martínez.
Durante la primera etapa, el control del partido fue de Argentina, que se mostró dinámica, agresiva y con buen juego interno pese al recambio. Lautaro Martínez y Nico Paz, autores de los goles, fueron protagonistas, pero también se destacaron Exequiel Palacios, Gianluca Prestianni y el siempre vigente Julián Álvarez.
Argentina sostuvo el dominio tras el descanso y marcó el ritmo del encuentro ante una Bolivia que se replegó para evitar una diferencia mayor. A los 25' del complemento, Cristian Romero, nuevo capitán de la Selección, coronó su noche en Córdoba con un gran cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Nico Paz desde la izquierda, para el 3 a 0.
Con el partido bajo control, la Selección continuó con la iniciativa y encontró espacios ante un rival cada vez más retrasado. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró presión alta, recuperación rápida y buenas asociaciones para avanzar, mientras Bolivia apenas consiguió acercarse al arco defendido por Emiliano Martínez durante los 90 minutos.
En el tramo final, Bolivia perdió solidez y Argentina aprovechó los espacios para buscar otro gol. Tras una buena acción de Leonel Flores, que aceleró dentro del área y perdió la pelota, el rebote quedó para el Flaco López. El delantero definió junto al palo de Viscarra y estableció el 4-0 definitivo.
La Selección completó una noche convincente, con jóvenes que asumieron protagonismo junto a referentes de peso. El equipo mostró personalidad, capacidad goleadora y una identidad clara pese al recambio. Después de este amistoso, Argentina tendrá dos compromisos más, incluido el homenaje a Lionel Messi en el Monumental.
La Selección argentina le ganó con un contundente 4 a 0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso que representa su primer partido después de la final del Mundial 2026, con Lionel Messi ausente y Cristian Romero como nuevo capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La Albiceleste, con varias incorporaciones, mostró actitud, garra y juego, para el disfrute de los hinchas.
Argentina salió desde el comienzo con intensidad, acorraló a Bolivia y mostró movilidad para encontrar espacios, aunque le faltó precisión en los últimos metros. A los 18', Lautaro Martínez rompió el cero: recibió de Mac Allister, se hizo lugar dentro del área y sacó un remate cruzado, pegado al palo, para poner el 1-0.
La Selección mantuvo el dominio y encontró el segundo a los 28', después de una buena combinación colectiva. Exequiel Palacios profundizó para Nico Paz, que quedó frente a Viscarra y resolvió con categoría: la picó por encima del arquero y marcó el 2-0. Bolivia casi no logró inquietar al Dibu Martínez.
Durante la primera etapa, el control del partido fue de Argentina, que se mostró dinámica, agresiva y con buen juego interno pese al recambio. Lautaro Martínez y Nico Paz, autores de los goles, fueron protagonistas, pero también se destacaron Exequiel Palacios, Gianluca Prestianni y el siempre vigente Julián Álvarez.
Argentina sostuvo el dominio tras el descanso y marcó el ritmo del encuentro ante una Bolivia que se replegó para evitar una diferencia mayor. A los 25' del complemento, Cristian Romero, nuevo capitán de la Selección, coronó su noche en Córdoba con un gran cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Nico Paz desde la izquierda, para el 3 a 0.
Con el partido bajo control, la Selección continuó con la iniciativa y encontró espacios ante un rival cada vez más retrasado. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró presión alta, recuperación rápida y buenas asociaciones para avanzar, mientras Bolivia apenas consiguió acercarse al arco defendido por Emiliano Martínez durante los 90 minutos.
En el tramo final, Bolivia perdió solidez y Argentina aprovechó los espacios para buscar otro gol. Tras una buena acción de Leonel Flores, que aceleró dentro del área y perdió la pelota, el rebote quedó para el Flaco López. El delantero definió junto al palo de Viscarra y estableció el 4-0 definitivo.
La Selección completó una noche convincente, con jóvenes que asumieron protagonismo junto a referentes de peso. El equipo mostró personalidad, capacidad goleadora y una identidad clara pese al recambio. Después de este amistoso, Argentina tendrá dos compromisos más, incluido el homenaje a Lionel Messi en el Monumental.
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