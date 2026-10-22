NOTICIAS MISIONES : Por las tormentas, un vuelo de Aerolíneas fue desviado a Resistencia antes de llegar a Posadas
Según el registro de Aeropuertos Argentina, el avión que partió desde Buenos Aires llegó a la capital misionera a las 00:02 de este jueves.
El vuelo AR1768 de Aerolíneas Argentinas que partió anoche desde Aeroparque en la Ciudad de Buenos Aires, fue desviado al aeropuerto de Resistencia, Chaco, debido a las fuertes tormentas que afectaban a Posadas. Finalmente, aterrizó en la capital misionera a las 00:02 de este jueves 22 de octubre.
La aeronave tenía previsto arribar al aeropuerto Libertador General José de San Martín durante la noche del miércoles, pero las condiciones meteorológicas adversas impidieron completar la maniobra de aproximación en Posadas. Por ese motivo, el vuelo fue derivado a la capital chaqueña.
Tras permanecer en Resistencia, el avión retomó su recorrido hacia Misiones y completó el trayecto durante los primeros minutos de este jueves.
La llegada a Posadas a las 00:02 fue confirmada por el registro oficial de arribos de Aeropuertos Argentina, disponible en su página web.
El vuelo AR1768 de Aerolíneas Argentinas que partió anoche desde Aeroparque en la Ciudad de Buenos Aires, fue desviado al aeropuerto de Resistencia, Chaco, debido a las fuertes tormentas que afectaban a Posadas. Finalmente, aterrizó en la capital misionera a las 00:02 de este jueves 22 de octubre.
La aeronave tenía previsto arribar al aeropuerto Libertador General José de San Martín durante la noche del miércoles, pero las condiciones meteorológicas adversas impidieron completar la maniobra de aproximación en Posadas. Por ese motivo, el vuelo fue derivado a la capital chaqueña.
Tras permanecer en Resistencia, el avión retomó su recorrido hacia Misiones y completó el trayecto durante los primeros minutos de este jueves.
La llegada a Posadas a las 00:02 fue confirmada por el registro oficial de arribos de Aeropuertos Argentina, disponible en su página web.
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