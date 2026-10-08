NOTICIAS MISIONES : Hallaron a una mujer en el arroyo Mártires y murió pese a los intentos de reanimación

La Policía investiga la identidad y las circunstancias de la muerte de una mujer que este míércoles por la tarde fue hallada flotando en aguas del arroyo Mártires, debajo del puente de la avenida Chacabuco, en el sector oeste de Posadas. Tras ser localizada, fue rescatada por Bomberos de la Policía junto a personal de Prefectura y se iniciaron maniobras de reanimación, que continuaron durante su traslado al Hospital Favaloro, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.



El procedimiento se inició alrededor de las 16 horas, cuando efectivos de la Comisaría 13ª fueron alertados sobre la presencia de una mujer en el agua, a la altura del puente que atraviesa el arroyo Mártires y conecta la avenida Chacabuco con el sector de la Costanera Oeste.



Según las primeras averiguaciones, una persona que se encontraba en la zona observó a la mujer flotando en el arroyo y posteriormente la perdió de vista, por lo que dio aviso a través de la línea de emergencias.



Ante esta situación, se desplegó una búsqueda en el sector con la intervención de Bomberos de la Policía y efectivos de Prefectura, quienes lograron localizar y rescatar a la mujer. Una vez llevada hasta la orilla, se iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación.



Posteriormente arribó una ambulancia y la mujer fue trasladada al Hospital Favaloro, donde continuaron las tareas médicas. Minutos después, desde el centro asistencial se informó su fallecimiento.



La Policía trabaja para establecer la identidad de la fallecida y, paralelamente, continúa con las pesquisas y pericias correspondientes para determinar cómo llegó al lugar y establecer fehacientemente las causas del deceso.







