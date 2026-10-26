Este sábado cobrarán los empleados públicos, también jubilados del IPS
El sábado 31 de octubre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos de la provincia, con los aumentos anunciados. Jubilados, pensionados y retirados también cobrarán ese día, pero el incremento para el sector se aplicará en noviembre.
Informo que el sábado 31 de octubre estarán acreditados, con los aumentos anunciados, los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial. En la misma fecha cobrarán los jubilados, pensionados y retirados del IPS, cuyo incremento correspondiente se aplicará en el mes de noviembre.— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) October 26, 2026