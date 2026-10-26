» » NOTICIAS MISIONES : El sábado 31 de octubre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos de la provincia, con los aumentos anunciados POR LA PROVINCIA
lunes, 26 de octubre de 2026

octubre 26, 2026

Este sábado cobrarán los empleados públicos, también jubilados del IPS


El sábado 31 de octubre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos de la provincia, con los aumentos anunciados. Jubilados, pensionados y retirados también cobrarán ese día, pero el incremento para el sector se aplicará en noviembre.









a la/s octubre 26, 2026
Labels:

Contenido

TU PUBLICIDAD AQUI

Popular Posts

Entradas populares

 