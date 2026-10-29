La docente rural de 52 años apareció sin vida en un potrero del paraje El Malezal, cerca de la escuela donde trabajaba, mientras la Fiscalía investiga la participación de cuatro sospechosos en el crimen y mantiene a un quinto detenido por falso testimonio.
Nancy Godoy, una docente rural de 52 años que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre, fue encontrada sin vida este miércoles en un antiguo potrero del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. El cuerpo estaba semisumergido, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba como directora suplente, en un sector de difícil acceso y sin señal de telefonía celular, según fuentes judiciales consultadas por Infobae.
Por el crimen, la Justicia mantiene detenidas a cinco personas: cuatro enfrentan imputaciones vinculadas al homicidio y la restante está acusada de falso testimonio. Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González conducen la investigación, mientras los sospechosos permanecen bajo prisión preventiva y los investigadores esperan los resultados de distintas pericias sobre elementos secuestrados durante los allanamientos.
La principal hipótesis sostiene que cuatro personas habrían participado en la planificación del crimen. Además, los investigadores no descartan un posible ataque sexual, mientras el Ministerio Público Fiscal de Corrientes analiza comunicaciones, declaraciones testimoniales y estudios genéticos cuyos resultados todavía permanecen bajo evaluación o están pendientes.
Quiénes son los cinco detenidos y qué se investiga
1. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí
Ireneo Felipe Zarza, de 34 años, trabaja como capataz en la estancia El Curupí, donde funciona la Escuela Rural N.º 626 en la que Godoy se desempeñaba como directora suplente. La Policía lo detuvo el 21 de octubre y la Fiscalía lo imputó como coautor de femicidio.
Los testimonios incorporados a la causa ubicaron a Zarza en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de la docente. En esa construcción rural, donde solía dormir, los investigadores encontraron prendas quemadas que secuestraron para establecer si pertenecían a Godoy y si contienen material biológico relevante para la causa. Zarza continúa detenido con prisión preventiva.
2. Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz vinculado a la estancia
Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también enfrenta una imputación como coautor de femicidio. La Policía lo detuvo el 22 de octubre, un día después del arresto de Zarza.
Hasta el momento, la investigación no precisó qué participación concreta le atribuye en el asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal solicitó su prisión preventiva y el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos hizo lugar al pedido.
3. Nahuel Rojas, imputado como coautor material
Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, figura entre los cuatro sospechosos acusados por el crimen. En un primer momento, los investigadores detuvieron a ambos por presunto encubrimiento agravado, a partir de contradicciones y posibles omisiones de información en sus declaraciones.
Posteriormente, la Fiscalía agravó la imputación contra Rojas y le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material. La Justicia también ordenó su prisión preventiva mientras continúa la investigación.
4. Rosa Leguizamón, la única mujer imputada
Rosa Leguizamón es la única mujer acusada en la causa. Los fiscales le atribuyen homicidio simple en calidad de coautora, ya que figuraba entre las últimas personas que aseguraron haber visto a Godoy y residía cerca de la escuela rural.
La hipótesis judicial sostiene que Leguizamón habría engañado a la docente acerca de las posibilidades de regresar a Esquina durante el fin de semana en que desapareció. Los investigadores también detectaron inconsistencias en su relato sobre una supuesta fiesta de doma a la que debía asistir en Sauce.
Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró una campera negra y dos alpargatas que podrían haber pertenecido a la víctima. Leguizamón permanece bajo prisión preventiva y, según la información difundida, podría declarar este viernes.
5. Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio
Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural, es el quinto detenido y el único que no enfrenta una imputación por el homicidio. La Fiscalía lo acusa de falso testimonio a raíz de sus declaraciones durante la investigación.
Bordón afirmó ante la Policía que habían asesinado a Godoy y arrojado su cuerpo a un bañado, aunque después se retractó. Su abogado denunció que el hombre sufrió presiones y maltratos durante la detención y cuestionó la validez de esa declaración.
En la vivienda del peón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los peritos deben determinar si las manchas corresponden a sangre humana y si los elementos tienen alguna relación con el crimen.
Los cinco sospechosos seguirán a disposición de la Justicia mientras avanzan los estudios pendientes y la Fiscalía profundiza las distintas líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato de Nancy Godoy.
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jueves, 29 de octubre de 2026
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