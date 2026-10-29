Garupá: la Policía desarticuló un aguantadero delictivo, detuvo a un sospechoso y secuestró un auto

El allanamiento se realizó en el barrio Los Paraísos, donde los investigadores incautaron televisores, celulares y otros elementos de interés. La pesquisa se inició tras el robo denunciado en el barrio Ñu Porá.

La Policía de Misiones desarticuló anoche un aguantadero en el barrio Los Paraísos de Garupá, donde detuvo a un hombre de 31 años y secuestró un automóvil Volkswagen Vento, además de varios objetos robados.

La pesquisa comenzó tras la denuncia de un hombre de 46 años, quien manifestó que desconocidos le habían sustraído un televisor y una garrafa en el barrio Ñu Porá, sector Tierra y Las Rosas.

A partir de ese hecho, integrantes de la División Investigaciones de la Unidad Regional X reunieron información y, mediante el intercambio de datos con la Unidad de Inteligencia Criminal Misiones de Gendarmería Nacional, establecieron que los elementos robados podrían haber sido trasladados a una vivienda del barrio Los Paraísos.

Las averiguaciones también permitieron identificar un Volkswagen Vento azul que presuntamente era utilizado para transportar objetos de procedencia ilícita. Con los indicios reunidos, el Juzgado de Instrucción N.º 2, Secretaría N.º 2, autorizó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una garrafa de 10 kilogramos, dos televisores Smart TV Noblex de 50 y 43 pulgadas, dos palos de golf y una réplica de arma de fuego. Además, incautaron el automóvil investigado.

Por su parte, personal de la Dirección Cibercrimen secuestró cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para establecer posibles vinculaciones con otros hechos delictivos.

En el patio de la propiedad, los investigadores también encontraron un ejemplar disecado de lagarto overo, por lo que intervino la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, que procedió a su secuestro.

Asimismo, se constató la presencia de dinero en moneda nacional y extranjera, que fue entregado a la propietaria del inmueble por disposición judicial, debido a que no se había ordenado su incautación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores continúan con las averiguaciones para determinar si el sospechoso estaría relacionado con otros delitos contra la propiedad.

FUENTE NOTA CANAL 12